Никита Крылов: «У Анкалаева нет откровенных слабых сторон»

Восьмой номер рейтинга полутяжелого веса UFC Никита Крылов поделился мнением о предстоящем бое с Магомедом Анкалаевым.

«Он однозначно более оснащен, чем Уокер, откровенных слабых сторон сложно у него выявить. Посмотрим, получится ли у нас в этом бою то, над чем мы работали. Его кики? Если они работают, значит, это хорошие кики. Но я их не пойму, пока с ним не подерусь. Все очень сильно зависит от того, кто стоит напротив тебя, это столкновение стилей.

Может ли джиу-джитсу быть тем шансом, за который можно будет зацепиться? Нет ничего вообще, за что хотело бы цепляться. Я принимаю бой в той плоскости, в которой получается принять. Естественно не скажу, что я собираюсь драться в стойке или бороться, но могу сказать, что я не чувствую себя дискомфортно на земле или в стойке. Все увидим в субботу", — сказал Крылов в интервью «Спорт-Экспресс».

Поединок Крылова и Анкалаева пройдет в ночь на 28 февраля на турнире UFC Fight Night 186 (UFC Vegas 20).

(Никита Горшенин)

Полностью интервью с Крыловым можно прочитать здесь