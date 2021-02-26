Никита Крылов рассказал, в какой необычной ситуации узнал об удушении Вон Флю

8-й номер рейтинга полутяжелого веса UFC Никита Крылов вспомнил поражения от Овинса Сен-Прю в марте 2014-го.

«Не знал тогда об этом приеме [удушение Вон Флю], — сказал Крылов в интервью «СЭ». — Только после разбирал этот прием, сейчас уже да — знаю, что делать, если попался в него. На тот момент это было чем-то новым для меня. Что чувствуешь, когда душат? Да ничего. В глазах темнеет, а потом ты просыпаешься. Четче помню момент пробуждения, чем момент засыпания.

Почему с Сен-Прю я не стучал при сдаче, а с Циркуновым и Блаховичем начал стучать? Все зависит от приема и того, кто его выполняет, что вообще происходит. С Блаховичем и Циркуновым так не столько даже удушение шло, сколько воздействие на шею и позвоночник. После Блаховича мне пришлось довольно долго-таки шею свою восстанавливать. Когда это просто удушение, всегда есть надежда, что выберешься, можешь предпринять какие-то действия, а когда тебе шею могут сломать, тут и уснуть особо не получается".

Крылов проиграл Сен-Прю удушением Вон Флю в марте 2014-го. На тот момент это был всего второй случай успешного применения этого сабмишена в истории UFC. Создатель приема Джейсон Вон Флю выиграл этим удушающим первым — в январе 2006-го у Алекса Каралексиса.

(Никита Горшенин)

Полностью интервью с Крыловым можно прочитать здесь