Никита Крылов: «Адесанья и Паулу Коста слишком слащавые»

Боец UFC Никита Крылов в интервью «СЭ» рассказал о возможности перехода в средний вес (до 83,9 кг). Сейчас боец выступает в полутяжелом весе (до 93,0 кг).

— Вы думаете над переходом в средний вес. Серьезно?

— Вполне. Если организация предложит интересный бой и даст достаточно времени на подготовку, то вполне.

— Как вес сгонять? Учитывая, что ваш вес между боями 100 кг.

— А у кого из средневесов не бывает веса в 100 кг? По-моему, у всех бывает.

— Шлеменко говорил, что он не гоняет.

— Я думаю, что 90 кг он весит. Я просто знаю по себе, что мне в период активных тренировок, когда я готовлюсь, нужно объедаться. Чтобы держать 99-100 кг. Если я просто буду есть как обычно, то мой вес легко спустится до 95 кг, 93 я делаю без особого труда. Поэтому все реально. Был бы интерес — и все можно сделать.

— Какой бой бы вас заинтересовал в среднем весе?

— С Костой или с Адесаньей. А для начала, может быть, и с Ромеро. Из первой пятерки можно было бы с кем угодно подраться, если это даст возможность выйти на титульный бой.

— В полутяжелом весе самый гадкий — Кори Андерсон. А в среднем?

— Коста и Адесанья.

— Чем они негатив вызывают?

— Что чемпион, что претендент какие-то слишком слащавые. Я их лично не знаю, как к людям к ним негатив не испытываю. Видел немного, как они себя ведут и как одеваются — как-то слащаво слишком.

— Вы из тех, кто считает, что бой Адесаньи и Ромеро — это позор?

— Это был скучный бой, он мне не понравился. Но не могу сказать, что это позор. Оба бойца проделали работу и выполнили ее в той или иной мере. Но в плане зрелищности я удовольствия не получил. Не сложилось ощущения, что бойцы дрались за титул. Просто пятираундовый бой за чек, как с одной, так и с другой стороны.

На счету 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). (Михаил Потапов)