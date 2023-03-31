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Сегодня, 17:49

Менеджер — о возможном бое Ивана Емельяненко и Коваленко: «Это пока планы»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер Ивана Емельяненко Никита Бурчак рассказал «СЭ», состоится ли поединок против блогера Святослава Коваленко.

Ранее Александр Емельяненко объявил о дебюте Ивана в боях. По информации промоутера Владимира Хрюнова, первым соперником Ивана станет Коваленко.

«Это пока планы, — сказал Бурчак «СЭ». — Хороший бой. Не уверен, что хороший бой для Ивана, потому что Коваленко в хорошей форме. Он сейчас провел бой на голых кулаках, правда, проиграл, но не суть. Он регулярно выступает, а Иван все-таки давно не выступал. На текущий момент будем смотреть, в какой он форме, будем проводить спарринги и будем решать окончательно, кто будет его первым соперником».

Иван Емельяненко — младший брат известных тяжеловесов Александра и Федора.

Иван Емельяненко
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