Менеджер — о возможном бое Ивана Емельяненко и Коваленко: «Это пока планы»

Менеджер Ивана Емельяненко Никита Бурчак рассказал «СЭ», состоится ли поединок против блогера Святослава Коваленко.

Ранее Александр Емельяненко объявил о дебюте Ивана в боях. По информации промоутера Владимира Хрюнова, первым соперником Ивана станет Коваленко.

«Это пока планы, — сказал Бурчак «СЭ». — Хороший бой. Не уверен, что хороший бой для Ивана, потому что Коваленко в хорошей форме. Он сейчас провел бой на голых кулаках, правда, проиграл, но не суть. Он регулярно выступает, а Иван все-таки давно не выступал. На текущий момент будем смотреть, в какой он форме, будем проводить спарринги и будем решать окончательно, кто будет его первым соперником».

Иван Емельяненко — младший брат известных тяжеловесов Александра и Федора.