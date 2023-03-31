Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях

Российский боец MMA Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана Емельяненко в боях.

«Это мой младший брат Иван, он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Поэтому это будет его дебютный бой. Не знаю, с кем, еще пока не решено. Мой брат Иван — мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо. То есть он тоже человек не с улицы. Тренировался, готовился, выступал», — сказал Емельяненко РЕН ТВ.