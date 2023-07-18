Менеджер Емельяненко: «Я не отказывался от боя с Топором. Он мне говорит одно, а на камеру — другое»

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак ответил на слова Макса Топора, который заявил, что Бурчак боится с ним драться.

«Он мне говорит одно, а на камеру — другое, — сказал Бурчак «СЭ». — Я вообще не отказывался, я готов. Более того, я готов больше, чем в прошлый раз, когда тема подымалась. Закончилось тем, что нам предложили подраться в будке, и никто из промоушенов нам не предложил полноценный бой по ММА. Биться в будке я отказался, потому что не для этого я готовился. Бой в будке — это шоу, а не бой. Мы хотели подраться на «Нашем деле», а дальнейших предложений так и не поступило. Поэтому если этот бой организуют, я готов выступить, вообще не вопрос. Против Топора и не только. Я не воздух гоняю, я готов вбить топор в пенек».

20 июля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоится боксерский турнир «Однажды в ринге», который возглавит поединок между тяжеловесами Сергеем Кузьминым и мексиканцем Гарсией Монтесом Германом. В карде также пройдет поединок Макса Топора против бойца ММА Михаила Гогитидзе.