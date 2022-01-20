Ган допускает, что нокаутирует Нганну или поймает его на болевой прием

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от боя против неоспоримого чемпиона Фрэнсиса Нганну.

«Каким будет исход нашего противостояния? Хороший вопрос, хоть у меня нет должного ответа на него, — сказал Ган на медиадне. — У меня плохо с воображением, поэтому не могу представить, как именно закончится бой. Но я уверен в своих силах, в себе. Я понимаю, на что я способен в бою против такого мощного соперника. Я уже проходил через такое. Не скажу, что точно, но я знаю, что могу одержать досрочную победу. Это возможно, ведь я тяжеловес. Также я уверен, что если появится возможность, то выйду на болевой прием или одержу победу судейским решением».

Ган и Нганну — бывшие товарищи по команде. Они возглавят турнир UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме. На счету 10 побед в 10 поединках, у Нганну — 16 побед и 3 поражения.