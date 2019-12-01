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Нганну предложил Волкову подраться на UFC 246. На этом турнире вернется Конор

05:00
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Тяжеловес Фрэнсис Нганну предложил россиянину Александру Волкову подраться на турнире UFC 246.

— Какие у тебя планы на 18 января? Позволь предложить тебе бесплатную поездку в самый интересный город в мире Лас-Вегас, — написал Нганну в своем Twitter.

30 июня Нганну техническим нокаутом победил Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3. На счету франко-камерунца 14 побед в 17 боях.

Волков в ноябре на турнире UFC в Москве победил Грега Харди. У россиянина 31 победа в 38 боях.

Турнир UFC 246 пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. На нем в октагон вернется Конор Макгрегор.

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