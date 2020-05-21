Нганну ответил на вызов Диллиана Уайта

Бывший претендент на титул UFC Франсис Нганну заявил, что готов подраться с Диллианом Уайтом по правилам бокса. Ранее британский боксер бросил вызов Нганну, заявив, что у него достаточно навыков, чтобы расправиться с представителем тяжелого дивизиона UFC.

— Я знаю Энтони Джошуа, но — Диллиан Уайт? Я узнал о нем только, когда люди стали слать мне статьи насчет него, — цитирует Нганну Sky Sports. — До этого я никогда о нем не слышал. Каждый говорит все, что ему хочется. У меня нет никаких претензий на этот счет. Если он желает драться по правилам ММА, тогда-то мы и выясним, какой я на самом деле трус.

Да, я бы провел боксерский матч. С кем-угодно и когда-угодно. Любой топовый супертяжеловес. Я всегда уверен в своей мощи. И никогда в себе не сомневаюсь.

На данный момент Диллиан Уайт ожидает, когда объявят дату и место проведения его следующего поединка с Александром Поветкиным, тогда как Нганну в ближайшем будущем может разделить октагон с чемпионом полутяжелого веса UFC Джоном Джонсом.