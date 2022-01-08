Сехудо заявил о готовности заменить Холлоуэя в бою с Волкановски на UFC 272

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо заявил, что готов заменить Макса Холлоуэйя в бою с обладателем титула чемпиона полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

«Трипл-Си спешит на помощь. Дана Уайт, у тебя есть мой номер», — отреагировал Сехудо в своем Twitter.

Волкановски и Холлоуэй должны были встретиться на турнире UFC 272, который пройдет в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Спустя несколько дней после анонса титульного боя стало известно, что Холлоуэй травмировался.

Сехудо провел последний бой в мае 2020 года на UFC 249. Тогда он техническим нокаутом выиграл у Доминика Круза и объявил о завершении карьеры.