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Сехудо заявил о готовности заменить Холлоуэя в бою с Волкановски на UFC 272

14:02
Генри Сехудо. Фото Getty Images
Генри Сехудо. Фото Getty Images
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах американец Генри Сехудо заявил, что готов заменить Макса Холлоуэйя в бою с обладателем титула чемпиона полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

«Трипл-Си спешит на помощь. Дана Уайт, у тебя есть мой номер», — отреагировал Сехудо в своем Twitter.

Волкановски и Холлоуэй должны были встретиться на турнире UFC 272, который пройдет в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Спустя несколько дней после анонса титульного боя стало известно, что Холлоуэй травмировался.

Сехудо провел последний бой в мае 2020 года на UFC 249. Тогда он техническим нокаутом выиграл у Доминика Круза и объявил о завершении карьеры.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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