Нейт Диас устроил потасовку с командой Джейка Пола

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас взялся за старое. Диас вместе со своей командой присутствовал на арене «Хила Ривер», где проходил бой Андерсона Сильвы и Джейка Пола. Во время вечера бокса команда Диаса устроила большую потасовку с командой Пола, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

«Большая потасовка, — написал Хельвани в Twitter. — Все толкаются и бросаются бутылками. Задействовано более 20 человек. Все было плохо, но в итоге они разошлись. После этого команда Диаса больше не появлялась».

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Боя состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.