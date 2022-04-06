Чимаев: «Для меня важно, чтобы мама была счастлива»

Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) рассказал, насколько сильно он ценит свою маму. Боец подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы сделать жизнь мамы лучше.

«Мама всегда заботилась о нас, — сказал Чимаев в интервью ESPN. — Когда ты молод, ты не понимаешь, как много она делает для нас. Мама ждала, пока мы наедимся, а затем ела то, что не съели мы. Я хочу помочь ей, ведь осознаю, что она сделала для нас. Хочу за все ей отплатить. Я всегда чувствовал, что должен сделать ее жизнь лучше. Для меня это важно, поэтому я очень сильно стараюсь. Если мама счастлива, я тоже».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в рамках полусреднего веса.