«Стерлинг сломается». Спарринг-партнер Яна дал прогноз на рееванш

Андрей Октябринский, тренер клуба «Ермак» и спарринг-партнер российского бойца Петра Яна, заявил, что россиянин будет работать активнее и постарается одержать досрочную победу во втором поединке с Алджамейном Стерлингом.

— В первые минуты поединка Стерлинг активно прессингует и любым доступным способом старается поджать противника к сетке, а затем зайти за спину, — цитирует Октябринского RT. — Из этой позиции он пытается исполнить известный многим удушающий сзади (rear naked choke). В целом ничего сверхъестественного. Также Алджамейн часто прибегает к попыткам набросить ручной треугольник, старается закрыть треугольник ногами. Для специалиста по джиу-джитсу в этом нет ничего особенного.

— Многие говорили, что у Стерлинга довольно корявая техника в стойке. Как бы вы оценили его навыки в этом аспекте?

— Соглашусь. Алджэмейн — довольно нестандартный боец и опасен тем, что атакует под необычными углами. За этот аспект у нас отвечал Кайрат Нурмаганбетов.

— Если вы фактически на время становились Стерлингом, то наверняка у вас возникала мысль: «А что Алджамейн способен сделать с Петром?»

— Провокационный вопрос. Отвечу лишь, что Ян очень хорошо подготовился. Ему есть что противопоставить у сетки, в борьбе, не говоря об ударной технике — его сильной стороне. Мне кажется, для победы Стерлингу потребуется чудо. Хотя никто не собирается принижать его достоинств. Алджамейн — опасный боец, входит в элиту легчайшего веса UFC. Но если Пётр будет биться так, как обычно, у американца нет шансов.

— На ваш взгляд, как закончится ответный поединок между Яном и Стерлингом?

— Думаю, на этот раз Петр победит досрочно. Если в предыдущей схватке он давал поработать Алджэмейну, в этот раз захочет решить все вопросы побыстрее. Будет больше прессинговать. И в этой обстановке Стерлинг сломается. У Яна же всё в порядке с боевым духом.

Напомним, реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.