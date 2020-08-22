Немков поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский боец Вадим Немков обратился к поклонникам после победы над американцем Райаном Бэйдером в бою за чемпионский пояс Bellator.

— Спасибо всем, кто переживал за меня, молился, — сказал в видео у себя в Instagram Немков. — Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Голландия. Томаровка, Старый Оскол, Белгород — всем спасибо, кто переживал. С богом! Мы это сделали, пояс — наш!

Ранее Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе, одержав победу над Бейдером техническим нокаутом во втором раунде.