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Немков поблагодарил болельщиков за поддержку

09:18
Вадим Немков. Фото Instagram
Вадим Немков. Фото Instagram
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Российский боец Вадим Немков обратился к поклонникам после победы над американцем Райаном Бэйдером в бою за чемпионский пояс Bellator.

— Спасибо всем, кто переживал за меня, молился, — сказал в видео у себя в Instagram Немков. — Россия, Украина, Белоруссия, Сербия, Голландия. Томаровка, Старый Оскол, Белгород — всем спасибо, кто переживал. С богом! Мы это сделали, пояс — наш!

Ранее Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе, одержав победу над Бейдером техническим нокаутом во втором раунде.

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