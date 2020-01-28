Российский боец Вадим Немков в интервью «СЭ» заявил, что не рассматривает поединок с американцем Райаном Бейдером как месть за Федора Емельяненко.

Бой за титул Bellator в полутяжелом весе (до 93,0 кг) пройдет 9 мая с Сан-Хосе (США). Бейдер нокаутировал Емельяненко 26 января прошлого года. Немков входит в команду Федора — Fedor Team.

— Воспринимаете этот бой как месть за Федора?

— По сути, тот бой значения не имеет. Хотелось бы выиграть, но не отомстить.

Показать нашу школу старооскольскую. Показать класс. А мести тут нет.

На счету 27-летнего Немкова — 11 побед и 2 поражения в ММА. У 36--летнего Бейдера — 27 побед и 5 поражений. Американец — чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах. (Михаил Потапов)