Немков надеется, что Бейдер в бою с ним сдаст психологически

Российский боец Вадим Немков в интервью «СЭ» поделился мнением о сопернике — американце Райане Бейдере.

Бой между ними состоится 22 августа рано утром по московскому времени на турнире Bellator 244. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, который сейчас принадлежит Бейдеру.

— Какие слабые места отметили бы у Бейдера?

— В принципе, слабых мест у него нет. Он и руками бьет неплохо, и ногами хорошо кидает, и борется хорошо. Готов контратаковать. Он — универсал, как и большая часть бойцов на этом уровне. Это раньше даже на серьезном уровне были представители разных стилей, а сейчас все универсалы. Просто кто-то больше заряжен на ударку, а кто-то на борьбу. В любом случае, универсальны все.

— Помню, вы отмечали, что Бейдер нестабилен психологически.

— Да, я считаю, есть у него такое. Когда он выходил на бой с Энтони Джонсоном, он немного перегорел (поединок состоялся в январе 2016 года, Бейдер проиграл нокаутом в первом раунде. — Прим. «СЭ»). Да и с Мачидой он перегорел (Лиото Мачида нокаутировал Бейдера в августе 2012 года. — Прим. «СЭ»). Но с тех пор прошло уже много боев, после этого он достаточно уверенно побеждал, думаю, сейчас у него с психологией получше, но сам момент того, что перед ним стою я, что я могу и побороться, и ударить... Будем надеяться, что он психологически чуть сдаст. Тем не менее на это рассчитывать не стоит, я готовлюсь на все пять раундов вязкой борьбы и ударки, стараюсь, чтобы в этот раз функционал не подвел.

На счету 37-летнего чемпиона Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Бейдера 27 побед и 5 поражений в ММА. У 28-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения. (Илья Андреев)

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