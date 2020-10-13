Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым на турнире АСА 115.

— Не могу согласиться, что Мага — явный фаворит в этом бою, — сказал Шлеменко. — Я бы не стал так быстро делать выводы. До боя еще много времени, все будет зависеть от подготовки. У каждого есть свои преимущества — в габаритах преимущество на стороне Ивана, Магомед же лучше в плане легкости передвижения. По опыту боев они на одном уровне находятся. На данный момент шансы 50 на 50.

— Можно ожидать повторение поединка Исмаилов — Емельяненко?

— Однозначно нет. Я не верю, что Мага в этом бою будет иметь такое преимущество в борьбе, потому что у Вани Штыркова борьба на достаточно высоком уровне, забороть его будет гораздо сложнее. Даже если Мага и сможет перевести его в партер, то сил на это он затратит больше, чем в бою с Емельяненко. И удержать позицию, добивать в бою с Ваней не будет так легко. Думаю, большую часть времени бойцы проведут в стойке. (Константин Колмаков)