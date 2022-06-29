Названы бойцы, номинированные на звание «Лучший боец года»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1), бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (33-8), чемпион в среднем весе Камару Усман (20-1) и двукратная чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон (13-0) поборются за звание «Лучший боец года» по версии премии ESPY Awards. Церемония награждения состоится 20 июля в Лос-Анджелесе, США.

Также в категории «Лучшее выступление» за награду борется чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-4), победившая Аманду Нуньес (21-5) 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Прошлыми победителями звания «Лучший боец года» были Даниэль Кормье (22-3) и Хабиб Нурмагомедов (29-0).