Семья Кейна Веласкеса подала в суд на растлителя Гарри Гуларте

Бизнесу семьи предполагаемого растлителя сына бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса Гарри Гуларте грозят большие проблемы. В суд поступил иск, в котором сказано, что семья Гуларте, заведующая детским садиком, не обеспечила безопасность и должного надзора за ребенком Веласкеса, пишет MMA Junkie.

В 13-страничном документе сказано, что Гарри Гуларте снимал с ребенка одежду и прикасался к его интимным местам. Это происходило множество раз в период с 2021 по 2022 год. При этом сотрудники заведения позволяли Гуларте контактировать с детьми и жить на территории садика.

Ранее Гуларте был арестован по подозрению в неоднократном растлении 4-летнего сына Веласкеса в детском учреждении, которым заведует мать Гуларте. Мужчина внес залог и вышел из-под заключения 25 февраля. Ему было предписано оставаться дома, носить с собой электронный браслет и держаться подальше от детей младше 14 лет.

Веласкес был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал Гуларте. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.