Томми Фьюри вслед за братом отказали во въезде в США

Непобежденный боксер Томми Фьюри (8-0) сообщил, что ему отказали во въезде на территорию США, куда он хотел полететь на пресс-конференцию с блогером и боксером Джейком Полом.

«Я не сделал ничего плохого. Сегодня утром я и моя команда прибыли в аэропорт «Хитроу», чтобы вылететь в США на пресс-конференцию с Джейком Полом, — сказал Фьюри в соцсетях. — Как только я вошел в аэропорт, офицер национальной безопасности отвел меня в сторонку и сказал, что мне отказано во въезде на территорию США по причине, которую я, по всей видимости, знаю». Фьюри добавил, что сейчас он будет разбираться, в чем дело с правительством Великобритании.

Ранее старшему брату Томми, чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (32-0), так же было отказано во въезде в США из-за связей с ирландским криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом.

Пол и Томми Фьюри должны подраться 6 августа на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Фьюри в прошлом бою одолел поляка Даниэла Бочаньски (10-2) 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7). Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.