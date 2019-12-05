Назван следующий соперник Бикрева

Свой следующий поединок чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрев проведет 28 декабря на арене «Адреналин Стадиум», сообщает пресс-служба GAGARIN SPORTS MANAGEMENT.

Дмитрий Бикрев (11-3-0) ведет победную серию из шести поединков, выиграв у Хосе Диаза, Эммануэля Дава, Асифа Тагиева, Василия Зубкова, Родригеса Браги и Максима Буторина.

Соперник Дмитрия — боец из Сербии Александар Янкович с рекордом (11-7-0). Бой не является титульным, по причине отсутствия Александара в рейтингах FNG. Претенденты на пояс Бикрева не смоли выйти в клетку в декабре.

Противостояние будет носить статус рейтингового боя и пройдёт по формуле 3 раунда по 5 минут. Дмитрий Бикрев остается действующим чемпионом FNG в полусреднем весе. (Михаил Потапов)