Наврузов признался, что не любит драться с детства

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал, что не любит драться с детства.

«Если бы мне в 2010-м сказали, что у меня появится возможность встретиться с Вячеславом Дациком на ринге, то я ответил бы: «Сумасшедшие. Зачем мне это?» Я не любил драться. Причем с детства. И сейчас это только моя работа. Я здесь исключительно ради заработка. Поэтому стараюсь не наносить никому серьезных травм, чтобы через две-три недели мы все могли дальше тренироваться и работать. Видите, как меняется жизнь», — приводит слова Наврузова RT.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.