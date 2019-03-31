Настюхин планирует провести следующий бой летом

Российский боец Тимофей Настюхин планирует провести следующий поединок в "Гран-при One FC" летом.

Ранее россиянин нокаутировал американца Эдди Альвареса в четвертьфинале Гран-при в легком весе. Альварес является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator. Поединок, состоявшийся в Токио, завершился техническим нокаутом в первом раунде.

- После боя мне сказали, что если я через два месяца буду готов, то смогу провести следующий бой, - цитирует ТАСС Настюхина. - Но этого срока мало, чтобы отдохнуть, поскольку я много времени потратил на подготовку к бою с Альваресом. После отдыха мне нужно будет минимум два месяца на подготовку. Поэтому бой будет где-то летом.

В полуфинале Гран-при One FC Настюхин встретится с американцем Лоуэном Тинанесом. В активе россиянина 13 побед и четыре поражения в ММА.