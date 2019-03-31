Настюхин нокаутировал Альвареса на турнире в Японии

В Токио (Япония) в основном карде турнира ММА ONE Championship: A New Era Тимофей Настюхин нокаутом победил Эдди Альвареса.

Рефери остановил поединок после того, как перестал сопротивляться ударам россиянина. Для Альвареса это был дебютный бой в промоушене.

В своем предыдущем поединке Настюхин уступил другому россиянину Сайгид-Гусейну Арсланиеву. До этого он победил Коджи Андо и Амира Хана. Напомним, что Альварес - бывший чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг)

Для россиянина это шестая победа в ONE Championship при трех поражениях.