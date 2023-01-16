Нассурдин Имавов сделал заявление после поражения от Шона Стриклэнда

Полусредневес UFC Нассурдин Имавов (12-4) поздравил Шона Стриклэнда (26-5) с победой, а также заявил, что вернется сильнее.

«Прошу у всех прощения. Я очень сильно хотел победить, но мой соперник в этом бою был лучше. Поздравляю Шона и его команду. Я извлеку из этого боя урок и вернусь сильнее. Спасибо всем, кто поддерживал меня в преддверии боя», — написал Имавов в Twitter.

Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.