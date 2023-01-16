Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:42

Нассурдин Имавов сделал заявление после поражения от Шона Стриклэнда

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полусредневес UFC Нассурдин Имавов (12-4) поздравил Шона Стриклэнда (26-5) с победой, а также заявил, что вернется сильнее.

«Прошу у всех прощения. Я очень сильно хотел победить, но мой соперник в этом бою был лучше. Поздравляю Шона и его команду. Я извлеку из этого боя урок и вернусь сильнее. Спасибо всем, кто поддерживал меня в преддверии боя», — написал Имавов в Twitter.

Стриклэнд победил Имавова единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

UFC
ММА
0
Читайте также
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза с Украины
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Медведчук призвал к созданию политического движения за мир на Украине
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший боец UFC Майк Свик борется с лимфомой четвертой стадии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости