Камил Гаджиев: «Копылов выходит на хорошую волну, красавец»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу российского бойца UFC Романа Копылова (10-2) на UFC Fight Night 217.

«Рома набирает обороты, и если Рома будет демонстрировать свою лучшую форму, он будет в топах, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Дело в том, что Копылов еще до того, как в MMA погрузился, он много раз выигрывал чемпионат России по рукопашке, а, например, на России по рукопашке уровень конкуренции очень высокий. Многие [из них] сейчас дерутся или дрались в UFC.

В Fight Nights у него были непростые бои. Просто ему нужно было время, чтобы адаптироваться [в UFC]. Он очень на самом деле яркий, хладнокровный, точный. Я рад, что у него сейчас такая хорошая колея, потому что по-разному бывает...

Возьмем, например, Гасана Умалатова: выдающийся спортсмен, любитель, потом в профессионалах хорошо смотрелся, а в UFC что-то не пошло. У Ромы тоже в начале были сбои, а сейчас выходит на хорошую волну, красавец".

Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.