«На зоне я был блатным». Емельяненко сообщил, что Минеев не оскорблял его

Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что Владимир Минеев не оскорблял его. По его словам, это чистая провокация.

Ранее в интернете появились якобы слова Минеева о том, что Емельяненко сидел в тюрьме «на положении петуха». Минеев также опроверг, что говорил подобное.

- Не ведитесь на провокации люди добрые! Я через Камила Гаджиева выяснил, что Минеев этого не говорил! Это какое-то резиновое изделие номер один делает провокацию! Если узнаю кто, то выбью зубы ему. На зоне я был блатным, — сказал Емельяненко в Instagram.

Напомним, Емельяненко прибыл в Грозный в начале февраля и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат». На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА.

Емельяненко и Минеев договорились провести поединок, который должен пройти летом 2020 года.