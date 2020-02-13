«Мы с ним похожи». Штырков заявил, что хотел бы провести бой с Исмаиловым

Российский боец Иван Штырков в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы провести бой с Магомедом Исмаиловым.

— Со средним весом вы окончательно завязали?

— Нет, почему? Если я сделал это один раз, то могу сделать и второй, просто нужно грамотнее к этому подходить. На кону должно стоять что-то большее, чем просто эксперимент. Потому что я уже представляю, насколько это тяжело. Но ради боя с Магой Исмаиловым или с кем-то такого уровня я готов. Я спущусь снова, но уже с другим планом.

— Значит, с Магой Исмаиловым по-прежнему интересно разделить клетку.

— Конечно! Но тут что надо сказать: я отношусь к ММА как к спорту. Это для меня не шоу. Это моя работа, это моя жизнь. Мага — очень зрелищный боец, мы с ним в чем-то похожи внешне, по телосложению, по манере. Оба любим зарубиться. Это мог бы быть зрелищный бой.

— Знакомы с ним?

— Лично не знаком, но спортивный мир маленький, мы обязательно где-то увидимся. И спасибо ему, он меня после боя с Эномото поддержал. И на мой «вызов» отреагировал оригинально, сказал: «Давай сделаем бой, я готов сделать с тобой то же самое, что делаю с другими своими оппонентами».

На счету 31-летнего Штыркова 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Михаил Потапов)