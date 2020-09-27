«Мы любим тебя». Енджейчик поздравила Блаховича с завоеванием титула чемпиона UFC

Польская боец ММА Йоанна Енджейчик поздравила своего соотечественника Яна Блаховича. Ранее он завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

— Ян Блахович, леди и джентльмены, — написала Енджейчик. — Мы любим тебя, чемпион.

Блахович нокаутировал американца Доминика Рейеса в бою за чемпионский титул. Этот поединок был со-главным событием турнира UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ).