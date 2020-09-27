«Мы любим тебя». Енджейчик поздравила Блаховича с завоеванием титула чемпиона UFC
08:04
Польская боец ММА Йоанна Енджейчик поздравила своего соотечественника Яна Блаховича. Ранее он завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
#ANDNEW @JanBlachowicz Ladies and Gentlemen ? we love ya champ ?? #UFC253— Joanna Jedrzejczyk (@joannamma) September 27, 2020
— Ян Блахович, леди и джентльмены, — написала Енджейчик. — Мы любим тебя, чемпион.
Блахович нокаутировал американца Доминика Рейеса в бою за чемпионский титул. Этот поединок был со-главным событием турнира UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...