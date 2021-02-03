Кокляев высказался о судьбе Александра Емельяненко

Стронгмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев поделился мнением по поводу будущего бойца ММА Александра Емельяненко. Последний бой 39-летний спортсмен провел против Магомеда Исмаилова 20 июля на турнире ACA 107 и уступил ему техническим нокаутом. После этого он исчез из медиапространства.

«У Вас же есть вопрос, где сейчас Саша? — цитирует «Рен-ТВ» Кокляева. — Не вопрос о том, вернется ли он или не вернется на ринг, а где он вообще сейчас. В любом случае Саша есть, дай Бог ему здоровья, будет у меня с ним реванш или не будет, мне не наплевать, конечно, но я двигаюсь дальше в плане спорта, саморазвития, жизни, социальных моментов».

Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса 29 ноября 2019 года. Бой завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.