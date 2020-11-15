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Мурата победила Маркос на UFC Fight Night 183

03:41

Японская боец ММА Канако Мурата победила канадку Ранду Маркос на турнире UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе (США).

Бой состоялся в рамках предварительного карда. Японка победила единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

UFC Fight Night 183

Предварительный кард

Тяжелый вес. Донтейл Мэйс (США) победил Роке Маритинеса (Гуам) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28)

Полусредний вес. Алекс Мороно (США) победил Риса Маки (Северная Ирландия) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Легчайший вес. Тони Грейвли (США) победил Жиральду де Фрейтаса (США) — раздельное решение судей (30-27, 28-29, 29-28)

Женский минимальный вес. Канако Мурата (Япония) победила Ранду Маркос (Канада) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

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