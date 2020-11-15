Мурата победила Маркос на UFC Fight Night 183
Японская боец ММА Канако Мурата победила канадку Ранду Маркос на турнире UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе (США).
Бой состоялся в рамках предварительного карда. Японка победила единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
UFC Fight Night 183
Предварительный кард
Тяжелый вес. Донтейл Мэйс (США) победил Роке Маритинеса (Гуам) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28)
Полусредний вес. Алекс Мороно (США) победил Риса Маки (Северная Ирландия) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)
Легчайший вес. Тони Грейвли (США) победил Жиральду де Фрейтаса (США) — раздельное решение судей (30-27, 28-29, 29-28)
Женский минимальный вес. Канако Мурата (Япония) победила Ранду Маркос (Канада) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)