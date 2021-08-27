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Мурадов: «Знаю 5 языков. Больше всего люблю говорить на русском и узбекском»

01:15
Махмуд Мурадов. Фото Instagram
Махмуд Мурадов. Фото Instagram

Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов в интервью «СЭ» поделился опытом изучения нескольких языков.

— Вы знаете четыре языка — русский, узбекский, английский, чешский. Какой из них было сложнее всего выучить?

— Еще таджикский (смеется). Если человек чего-то хочет, он научится. Как-то все само по себе пошло.

— Чешский же вроде непростой язык. Тоже легко пошел?

— Ну как сказать «легко»... Дался, но не легко (смеется). Я до сих пор его учу.

— А от разговоров на каком языке наибольшее удовольствие получаете?

— От русского. Я учился в русской школе, дома разговариваем на русском. Хотя последнее время я на узбекском стал больше практиковаться и разговаривать. Больше речей мне дают сказать в Узбекистане, и мне нужно общаться с молодежью, а некоторые из них плохо знают русский. Поэтому мне нужно говорить на узбекском, и сейчас я получаю удовольствие оттого, что узнаю новые для себя фразы и потом говорю их.

28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-boycom-srednego-vesa-ufc-mahmudom-muradovym-1828444/

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Никита Горшенин все материалы автора

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