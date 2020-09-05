Мухумат Вахаев оставил пояс чемпиона АСА в тяжелом весе

Мухумат Вахаев покинул АСА, чемпионский пояс лиги в тяжелом весе стал вакантным. Об этом «СЭ» сообщил президент АСА Алексей Яценко.

— Соглашение Вахаева с АСА закончено, — сказал Яценко. — По обоюдному согласию было решено его не продлевать. Поэтому титул в тяжелом весе теперь вакантен.

— Почему приняли такое решение?

— Оно было продиктовано простыми постулатами: соглашение окончено, решено его не продлевать. Желание обоюдное.

— Кто теперь будет драться за титул в тяжелом весе?

— Даниэль Омельянчук и, скорее всего, победитель боя между Русланом Магомедовым и Тони Джонсоном. Мы работаем над организацией поединка Руслана и Тони. Возможно, он пройдет 19 сентября, но, скорее всего, 4 октября в Грозном. А бой за титул, думаю, состоится до конца года.

Вахаев стал чемпионом АСА в марте этого года, победив Евгения Гончарова. В 2017-2018 годах он владел поясом чемпиона АСВ. На счету 30-летнего Вахаева 9 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)