Мухаммад Мокаев: «Я стану самым молодым чемпионом UFC!»

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) уверен, что сможет побить рекорд Джона Джонса (26-1) и стать самым молодым чемпионом UFC. Джонс завоевал титул в 23 года.

«Казуалам всегда будет что сказать, но знаете что? Я сделал еще один шаг к своей цели, — написал Мокаев в Twitter. — Я стану самым молодым чемпионом UFC Иншааллах! Моя команда знала, что я был болен до этого боя, но я никогда бы не снялся. Я был не в лучшей форме и даже не сидел между раундами. Спасибо за поддержку моим людям! 9-0 — 3 боя за 6 месяцев. Топ-15 — я готов!»

Мокаев одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).