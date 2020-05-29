«Может, это потому что у меня рекорд плохо выглядит?» Лобов оценил свое прозвище Легенда

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ», как относится к прозвищу Легенда, которое ему дали российские фанаты ММА.

— Да мне как-то пофигу, если честно, — отметил Лобов. Ну, называют и называют. Это же не я придумал. Ну, пошло у них это. Отношусь к этому с юмором. Я люблю юмор, почему нет? Мне это никакого вреда не приносит. Кто, что и как говорит — мне все равно, но каким-то образом это [прозвище Легенда] помогло мне приобрести так много фанатов. Столько людей обо мне узнали, а это потом отразилось на моих гонорарах. Сначала я относился к этому просто, а потом это даже помогло. В нашем бизнесе нужно быть на слуху, нужно, чтобы про тебя говорили.

— Есть версия, почему вас назвали легендой?

— Если честно, версий нет. Может, из-за того, что у меня рекорд плохо выглядит, но это цифры. Если присмотритесь к именам, поспрашиваете матчмейкеров из самых серьезных организаций, то быстро увидите, что эти люди меня уважают. Я один из очень немногих людей, кто готов был за копейки выйти против кого угодно, неважно, на каком коротком сроке предупреждения. Я выходил всегда и со всеми. С любыми национальностями, в любых странах, в любых весовых категориях. Приезжал, к примеру, в какой-то польский город, или еще какой-нибудь, где местной звезде не могут найти соперника, потому что никто не хочет с ним драться. Бой серьезный, деньги мелкие — 500 долларов или евро. Все пытаются выбрать себе путь полегче. Я этого не делал никогда.

Думаю, на Ultimate Fighter все было видно. Я отправил в нокаут очень серьезных ребят, у которых рекорды были намного лучше моих. У одного было 14-2, у другого 12-1, а у третьего 8-1. Они все из очень серьезных команд. Все были чемпионами в региональных промоушенах, а я их нокаутировал. Может, правда, началось с того, что у меня рекорд хреновый, люди думали, что я ничего не умею. Потом присматривались поближе, и оказалось, что я тоже могу раздавать нокауты направо и налево. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым