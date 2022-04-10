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Сегодня, 17:12

Мовсар Евлоев прокомментировал победу Чимаева против Гилберта Бернса

Давид Хачатрян
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Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0) считает, что Хамзат Чимаев (11-0) провел против Гилберта Бернса (20-5) самый сложный бой в карьере бойца.

«Безусловно это самый сложный бой в карьере Хамзата. Но ни у кого нету сомнений, что он сделает выводы и станет еще сильнее! Дала т1ехье береати йойла БОРЗ!» — написал Евлоев в соцсетях.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Хамзат Чимаев
ММА
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