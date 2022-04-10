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Сегодня, 16:43

Иван Штырков прокомментировал поражение Петра Яна от Стерлинга

Штырков не считает, что Стерлинг забрал стартовый отрезок боя с Яном
Виктория Кравченко
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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о поражении Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга.

«Считаю, что первый раунд остался за Петей. Его удары были жестче и точнее, плюс он давил, занимал центр клетки, работал первым номером. Именно стартовый отрезок и повлиял на окончательный результат поединка. Судьи отдали его Стерлингу, с чем я крайне не согласен. Что касается четвертого и пятого раундов, то Ян забрал их очень уверенно, а именно они называются чемпионскими», — цитирует Штыркова RT.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988610-shtyrkov-sterling-yan-boi
Алджамейн Стерлинг
Иван Штырков
Петр Ян
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