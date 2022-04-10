Иван Штырков прокомментировал поражение Петра Яна от Стерлинга

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о поражении Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга.

«Считаю, что первый раунд остался за Петей. Его удары были жестче и точнее, плюс он давил, занимал центр клетки, работал первым номером. Именно стартовый отрезок и повлиял на окончательный результат поединка. Судьи отдали его Стерлингу, с чем я крайне не согласен. Что касается четвертого и пятого раундов, то Ян забрал их очень уверенно, а именно они называются чемпионскими», — цитирует Штыркова RT.