Иван Штырков прокомментировал поражение Петра Яна от Стерлинга
Штырков не считает, что Стерлинг забрал стартовый отрезок боя с Яном
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о поражении Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга.
«Считаю, что первый раунд остался за Петей. Его удары были жестче и точнее, плюс он давил, занимал центр клетки, работал первым номером. Именно стартовый отрезок и повлиял на окончательный результат поединка. Судьи отдали его Стерлингу, с чем я крайне не согласен. Что касается четвертого и пятого раундов, то Ян забрал их очень уверенно, а именно они называются чемпионскими», — цитирует Штыркова RT.
Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).
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