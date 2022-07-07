Мовсар Евлоев и Брайс Митчелл устроили перепалку в соцсетях

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) и 27-летний американец Брайс Митчелл (15-0) обменялись оскорблениями в Twitter.

«Мовсар, я быстрее надеру тебе задницу на улице, нежели в UFC, — написал Митчелл в Twitter. — Я знаю твой русский, и если ты меня увидишь, то поспеши в больницу. Если ты приблизишься ко мне, я устрою замес. Мне не нравится, как твой менеджер со мной разговаривает. Урою и эту с***, ха-ха».

В ответ Евлоев написал: «Смотрите, кто проснулся! Ты бы не выжил в тех местах, откуда я родом, тупая деревенщина. Не растеряй этот запал, когда я в следующий раз увижу тебя. Просто подпиши контракт. Надеюсь, ты потратишь гонорар на самообразование, потому что тебе не видать бонуса за победу, болван».

Митчелл находится на девятой строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, пять из которых продлились всю дистанцию. В прошлом бою он одолел Эдсона Барбозу (22-11). Бой состоялся 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Евлоев расположен на 10-й строчке рейтинга. В UFC он провел шесть боев, и каждый забрал решением судей. В прошлом бою россиянин победил Дэна Иге (15-6) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.