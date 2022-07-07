Нариман Аббасов ушел из AMC Fight Nights. Он выступит в отборе UFC

Нариман Аббасов ушел из AMC Fight Nights и подписал контракт с UFC

Действующий чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов (28-4) сообщил об уходе из российской лиги AMC Fight Nights. Азербайджанский боец попытается заполучить контракт с UFC — примет участие в Претенденткой серии Даны Уайта, которая состоится 6 сентября в Лас-Вегасе. Об этом Аббасов сообщил на пресс-конференции, прошедшей при организации Минспорта Азербайджана.

Аббасов защитил титул легкого дивизиона в поединке против Марифа Пираева (30-5). Азербайджанский боец победил технической остановкой. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.