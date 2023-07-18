Мовлид Хайбулаев выбыл из плей-офф PFL из-за травмы

32-летний российский полулегковес Мовлид Хайбулаев (21-0) не сможет подраться с 25-летним бразильцем Габриэлем Брагой (11-0) в рамках плей-офф PFL из-за травмы, сообщает инсайдер Эми Каплан в Twitter.

«Как сообщают источники, Мовлид Хайбулаев выбыл из плей-офф PFL из-за травмы. PFL должна объявить замену в ближайшее время», — написал Каплан.

Хайбулаев в прошлом бою одолел Тайлера Даймонда (12-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 8 июня в Атланте, США.