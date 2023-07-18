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Сегодня, 09:28

Нганну подтвердил, что в контракте на бой с Фьюри есть пункт о реванше

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что в случае поражения чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) у них состоится незамедлительный реванш.

«У нас с Фьюри может состояться реванш, — сказал Нганну в эфире программы The MMA Hour. — Я не знаю, как точно объяснить эту формулировку, но да, там [в контракте] есть пункт о реванше. Если я выиграю, то однозначно быть реваншу. Если Фьюри победит, то я не знаю. Посмотрим, как все сложится. Вот почему я должен выиграть этот бой. Я должен сделать все, чтобы получить реванш».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
ММА
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