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Монсон жестко отреагировал на новость о санкциях российским спортсменам

18:55
Джефф Монсон. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Джефф Монсон. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Американский боец ММА и депутат Городской думы Красногорска Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении CAS о нейтральном статусе сборной России на чемпионатах мира и Олимпиадах в ближайшие два года.

— Это коллективное наказание. Я не понимаю, как можно наказывать всех российских спортсменов, это несправедливо. Посмотрите, сколько на допинге попадается американцев, особенно легкоатлетов. Канада, другие страны. Но коллективных санкций к США нет!

— Вы не верите в то, что систему в России спонсировали государство или некие институты, как говорилось в обвинениях?

— Но реально пойманных на нарушениях было немного! Если ты обманывал — да, понеси наказание. Но почему должны страдать гимнасты, фигуристы, не знаю, представители настольного тенниса? Допинг не улучшит выступления фигуриста. В США за допингом тоже, вполне возможно, стоят некие институты, там допингеров больше, чем в России. Поэтому я считаю, принцип коллективной ответственности абсолютно неправилен.

(Дмитрий Кузнецов)

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