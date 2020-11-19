Монсон вступился за Харитонова: «Люди в интернете не имеют права осуждать, не зная сути»

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон в беседе с «СЭ» прокомментировал конфликт между бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

— Да, я слышал о конфликте, видел видео их драки, — сказал Монсон «СЭ». — Конечно, было бы лучше, подерись они в октагоне. Люди есть люди. Мне симпатичны оба бойца, но не знаю до конца сути их конфликта. Иногда случается, что люди дерутся на улице.

— Однако последствия довольно серьезные — Сергей Харитонов сейчас в больнице.

— Я не считаю правильным, когда профессиональные бойцы дерутся на улице. Это никогда не заканчивается хорошо. Печально, что из-за этой драки Сергей какое-то не будет тренироваться, и, возможно, пропустит бой.

Я думаю, вся эта шумиха из-за того, что они профессиональные бойцы, известные люди. Но они тоже люди — иногда драки случаются. Проблема в том, что такие драки обычно заканчиваются травмами — профессионалы знают, как бить, у них есть хорошая техника. Я надеюсь, они смогут решить конфликт.

— После драки Сергей написал заявление в полицию. Многие считают, что это неправильный поступок.

— Это спекуляция. Люди в интернете, не зная до конца ситуации, не имеют права судить, правильно это или нет. Я не знаю ситуацию — я видел видео, но причины не знаю. Я думаю, оба сейчас понимают, что драка была ошибкой. (Константин Колмаков)