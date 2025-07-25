Монсон — о российских спортсменах, меняющих гражданство: «Настоящее предательство»

Боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о российских спортсменах, которые меняют гражданство.

«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство.

Да, я отказался от американского гражданства. Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать «привет». Но жить хочу в России. Потому что здесь моя жизнь. Здесь мое будущее. Это страна, которая дала мне шанс жить той жизнью, которой я живу. Дала мне возможность помогать другим. Это моя страна», — приводит слова Монсона РИА «Новости».

В 2018 году боец получил российское гражданство. В сентябре того же года Монсон занял должность депутата подмосковного Красногорска. В 2023-м спортсмен отказался от американского паспорта.