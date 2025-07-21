Кремлев пообещал по квартире Болтаеву и Усмонову за нокаут до 5-го раунда на IBA.PRO 8 в Душанбе

Президент Всемирной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев пообещал по квартире Довлату Болтаеву и Баходуру Усмонову за нокаут до 5-го раунда на турнире IBA.PRO 8.

«Что вручаем, если Болтаев и Усманов победят [досрочно] до пятого раунда? Машины есть у них. Ставим такой приз: если они победят до пятого раунда, то получат по квартире. А кто будет больше всех болеть за них, тот получит «Камри». Мы выберем самого крутого болельщика и подарим ему «Камри», — сказал Кремлев на церемонии взвешивания IBA.PRO 8.

Таким образом, самому активному болельщику Умар Кремлев пообещал ключи от нового «Камри».

Турнир IBA.PRO 8 состоится 22 июля в Душанбе. В главном бою «IBA.PRO 8» чемпион Азии-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов (10-0, КО 5) из Таджикистана в 10-раундовом поединке проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо (11-1, КО 6), занимающего пятую строчку рейтинга WBO.

В соглавном событии вечера бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев (4-0, КО 2) из Таджикистана в 8-раундовом поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо (14-0, КО 13).