Романов: «Глупо говорить, что у Волкова нет навыков борьбы»

Молдавский боец UFC Александр Романов поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 221.

— Многие недооценивают его борьбу, — цитирует «РБ Спорт» Романова. — Она на хорошем уровне, есть навыки в бразильском джиу-джитсу. Насколько мне известно, у него коричневый пояс. У Александра 45 профессиональных поединков. Глупо говорить, что у него нет навыков борьбы.

— Вы в одном из прошлых интервью говорили: «Почему вы думаете, что мы будем бороться с Волковым? Может быть, зарубимся в стойке». Можете представить «размахайку» в этом бою?

— Почему нет. Все может быть, это поединок двух заряженных тяжеловесов. Может случиться все что угодно.

Поединок между Романовым и Волковым пройдет в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) на арене The Theater at Virgin Hotels.

34-летний Волков одержал 9 побед в UFC и потерпел 4 поражения. Всего в ММА у россиянина 45 боев: 35 побед и 10 неудач. У 32-летнего Романова только 6 боев в UFC (5-1), в смешанных единоборствах молдаванин одержал 16 побед при одном поражении.