Романов: «Было неприятно, когда Волков проигрывал Блейдсу и Аспиналлу»

Молдавский боец UFC Александр Романов рассказал, как относится к россиянину Александру Волкову, с которым ему предстоит бой на турнире UFC Fight Night 221.

«Вообще, я за Сашей следил еще до того, как начал заниматься смешанными единоборствами, и болел за него. Всегда болею за наших русских ребят. Бои с Блейдсом и Аспиналлом ничего особенного в плане информации не дали. Я знал сильные и слабые стороны Саши. Было неприятно, когда он им проиграл, особенно Аспиналлу. Я думал, что Александр с ним разберется. Это еще раз подтверждает, что в октагоне соперник может преподнести сюрприз, а исход боя может решить одно действие», — приводит «РБ Спорт» слова Романова.

Бой Волкова и Романова станет со-главным событием турнира UFC Fight Night 221, который пройдет в ночь на 12 марта. Ориентировочное время начала поединка — в 4.00 (мск).