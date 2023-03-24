Мокаев не считает, что Петру Яну нужно ехать подтягивать борьбу в Дагестан

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поделился мнением о бывшем чемпионе организации россиянине Петре Яне.

«Можно ли подтянуть борьбу в клубе или нужно ехать в Дагестан? Можно, если ты примерно понимаешь свой план на бой и исходя из этого подбираешь себе спарринг-партнеров. Но тебе все равно нужен человек, который бы контролировал процесс. Я там был без тренера только потому, что летом прошел сборы по борьбе в Дагестане и примерно подвел себя к кэмпу в Таиланде. А так, чтобы мне поехать в «Тайгер», мне нужно перед этим по-любому сделать сбор в Дагестане, под руководством тренерского состава. Петр Ян достаточно опытный спортсмен, чтобы самому решать, как и где тренироваться. Я не думаю, что ему надо обязательно ехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу. У него есть эта борьба», — приводит слова Мокаева «Спорт День за Днем».

11 марта Петр Ян единогласным решением судей проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Это третье поражение россиянина подряд.