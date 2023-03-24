Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:05

Мокаев назвал лучших треш-токеров на русском языке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, кто из бойцов, говорящих на русском языке, на его взгляд, лучше всех владеет треш-током.

«У Хамзата неплохой треш-ток. Петр Ян тоже может иногда. У Ислама Махачева мне нравится юмор. Он им сразу тушит любого. «Шара Буллет», думаю, будет следующим ярким треш-токером. Он родился в Дагестане, все равно у него есть какой-то борцовский бэкграунд, его просто не может не быть. Так что у него все получится. Мне очень нравится его стиль.11 марта Петр Ян единогласным решением судей проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Это третье поражение россиянина подряд», — приводит слова Мокаева «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/boets-ufc-mokaev-nazval-luchshikh-treshtokerov-na-russkom-yazyke
UFC
ММА
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мокаев не считает, что Петру Яну нужно ехать подтягивать борьбу в Дагестан
Новости
RSS RSS
Все новости