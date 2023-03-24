Мокаев назвал лучших треш-токеров на русском языке

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, кто из бойцов, говорящих на русском языке, на его взгляд, лучше всех владеет треш-током.

«У Хамзата неплохой треш-ток. Петр Ян тоже может иногда. У Ислама Махачева мне нравится юмор. Он им сразу тушит любого. «Шара Буллет», думаю, будет следующим ярким треш-токером. Он родился в Дагестане, все равно у него есть какой-то борцовский бэкграунд, его просто не может не быть. Так что у него все получится. Мне очень нравится его стиль.11 марта Петр Ян единогласным решением судей проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Это третье поражение россиянина подряд», — приводит слова Мокаева «Спорт День за Днем».