Bellator подписал контракт с серебряным призером Олимпиады Кадимагомедовым

Российский борец Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator.

Как сообщает пресс-служба промоушена, 28-летний спортсмен заключил эксклюзивное соглашение на несколько лет и дебютирует в этом году.

Кадимагомедов — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио по вольной борьбе. На Играх в Японии он выступал от Белоруссии. Тогда он уступил россиянину Заурбеку Сидакову в финальном поединке в весовой категории до 74 кг.